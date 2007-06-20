Балога не пустив Мельниченка, бо не встиг пересунути диван

У кабінеті глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ буде проведено слідчий експеримент у справі Гонгадзе.

Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА у своєму роз`ясненні щодо слідчого експерименту Генеральної прокуратури у кабінеті В.БАЛОГИ.

У роз’ясненні прес-секретар В.БАЛОГИ Юлія ЄРШОВА підкреслює, що глава Секретаріату Президента та його підлеглі усіляко сприятимуть проведенню розслідування у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. За її словами, 19 червня на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА за підписом генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА надійшло прохання забезпечити проведення слідчого експерименту в кабінеті В.БАЛОГИ, де колись знаходилося робоче місце екс-Президента України Леоніда КУЧМИ. У листі О.МЕДВЕДЬКО просить здійснити слідчі дії 20 червня або у найближчий до цієї дати день.

Ю.ЄРШОВА повідомляє, що Президент України та керівник Секретаріату з урахуванням суспільної значущості розслідування справи Гонгадзе невідкладно дали вказівку відповідним службам забезпечити проведення слідчого експерименту, проте пояснили, що здійснити його саме 20 червня неможливо з технічних причин. Річ у тім, що диван, під яким начебто знаходився диктофон екс-майора держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, у кабінеті нині переставлено на інше місце, а на місці славнозвісного дивану стоїть стіл для нарад, у який вмонтовані спеціальні засоби зв’язку. Для максимального відтворення обстановки й обставин тих подій потрібно повернути меблі на колишнє місце. За оцінками технічних фахівців, лише монтаж столу займе близько 5 годин. Сам слідчий експеримент, як заплановано, триватиме 2–3 години.

Виходячи з того, що на 20 червня глава Секретаріату Президента має дуже щільний графік зустрічей і переговорів, було запропоновано перенести слідчий експеримент на неробочий час, тобто на суботу, 23 червня. Втім, ця дата не задовольняє свідка М.МЕЛЬНИЧЕНКА, який уже майже 7 років шукає правди у справі загибелі Г.Гонгадзе. Як пояснив сам екс-майор, у суботу, 23 червня він буде присутнім на святкуванні 15-річчя випуску КВІРТУ ППО.

Секретаріат Президента запропонував Генпрокуратурі провести слідчий експеримент увечері у четвер, п’ятницю або упродовж суботи цього тижня.