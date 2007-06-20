Ющенко розповість, якою буде Україна після виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра в Брюсселі викладе своє бачення поточної ситуації та реформ в Україні після виборів. Про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ в інтерв`ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ЧАЛИЙ нагадав, що завтра Президент зустрічатиметься з генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним Представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ, головою Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, а також візьме участь у самміті Європейської партії. Зокрема, під час самміту планується виступ В.ЮЩЕНКА.

При цьому О.ЧАЛИЙ не виключив, що під час самміту у В.ЮЩЕНКА буде можливість поспілкуватись з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ та, можливо, прем’єр-міністром Франції.

За словами О.ЧАЛОГО, під час зустрічей з європейськими посадовцями будуть обговорюватись питання внутрішньої ситуації в Україні. Президент, зазначив він, планує запросити спостерігачів Євросоюзу на дострокові парламентські вибори.

Також, повідомив О.ЧАЛИЙ, у Брюсселі обговорюватимуться питання імплементації підписаних між Україною та ЄС угод щодо лібералізації візового режиму та реадмісії; питання щодо нової посиленої угоди між Україною та Євросоюзом, а також питання, пов’язані з визнанням у європейських країнах Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

О.ЧАЛИЙ наголосив, що поїздка до Брюсселю є дуже важливою для України, і головним сигналом, який пролунає від української сторони, буде те, що в країні створені всі умови для проведення дострокових виборів, і з цього приводу існує політичний консенсус.