Президент підписав указ про виконання Цільового плану Україна-НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про виконання Цільового плану Україна – НАТО на 2007 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО.

Текст документу за номером № 535/2007 розміщено на офіційному веб-порталі глави держави.

Указ підписано з метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна – НАТО 22 листопада 2002 р. Плану дій Україна – НАТО, а також зобов`язань України як держави – учасниці Програми «Партнерство заради миру» і пріоритетних завдань у рамках Інтенсифікованого діалогу між Україною та НАТО з питань членства і відповідних реформ, започаткованого на Вільнюському засіданні Комісії Україна – НАТО 21 квітня 2005 року.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України зобов’язано забезпечити виконання заходів Цільового плану. У свою чергу, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання заходів Цільового плану, мають подавати щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерству закордонних справ звіти про стан виконання запланованих у плані заходів.

Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерству закордонних справ доручено забезпечити узагальнення зазначених звітів і подавати їх до Кабінету міністрів для дальшого інформування Президента України.

Крім того, Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Міністерство закордонних справ, інші центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання передбачених Цільовим планом заходів, за участю органів місцевого самоврядування мають забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання заходів співробітництва України з НАТО.

Міжвідомчій комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО та Уповноваженому України з питань євроатлантичної інтеграції доручено забезпечувати належну координацію заходів Цільового плану.

*** Цільовий план Україна – НАТО на 2007 рік розроблено на основі пропозицій органів державної влади та з урахуванням результатів виконання цільових планів Україна – НАТО у 2003 – 2006 роках у рамках Плану дій Україна – НАТО, стратегічні цілі, пріоритети і завдання яких залишаються актуальними, а також досвіду співробітництва України в рамках Інтенсифікованого діалогу між Україною та НАТО з питань членства та відповідних реформ, Хартії про особливе партнерство, Ради євроатлантичного партнерства/Партнерства заради миру і рекомендацій сторони НАТО.

Цільовий план спрямований на активізацію реформ у конкретних галузях із задіянням відповідних можливостей і механізму співробітництва України з НАТО. Його погоджено у рамках функціонування Національної системи координації співробітництва України з НАТО, створеної Указом Президента України від 13 березня 2006 року № 215 «Про Національну систему координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору».