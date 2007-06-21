«Артек» вимагає від комуністів припинити втручання в його внутрішні справи

Державне підприємство Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим) вимагає від Кримської організації Комуністичної партії України припинити втручання в його внутрішні справи.

"Міжнародний дитячий центр «Артек» висловлює протест проти втручання Комуністичної партії України у внутрішні справи державного підприємства", - сказано в повідомленні прес-служби "Артека", переданому кореспонденту УНІАН.

Зокрема, керівництво Міжнародного дитячого центру висловлює обурення з приводу організованого 16 червня - в день 82-річчя "Артеку" - мітингу комуністів, які вимагали повернути радянські ордени на головну стелу "Артека". "Мітинг, влаштований активістами кримської організації КПУ 16 червня 2007 року, керівництво «Артеку» розцінює як акт політичної самореклами цієї партії в умовах назріваючої передвиборної кампанії, - йдеться в повідомленні прес-служби "Артеку".

«Вже втретє кримська організація КПУ приїжджає з мітингами до стели МДЦ «Артек» під час проведення в дитячій здравниці великих заходів, на які запрошено значну кількість преси», - повідомляє прес-служба. Водночас, наголошується в повідомленні, «Артек» навіть у радянські часи був поза політикою». При цьому прес-служба відзначає, що «сьогодні КПУ - політична сила, яка не має жодного стосунку до діяльності Державного підприємства МДЦ «Артек», своїми діями намагається надати політичного відтінку традиційному дитячому святу.

"Їх (комуністів - УНІАН) вимоги щодо повернення на стелу МДЦ «Артек» дублікатів Орденів Дружби Народів і Червоного Прапора є необгрунтованими", - наголошують в "Артеку".

Прес-служба відзначає, що ці дублікати знаходяться на стелі пошани МДЦ «Артек», розташованої біля приміщення Генеральної дирекції. На цій стелі також надається детальний опис Орденів і вказано основні віхи історії «Артеку», що "було б неможливим з архітектурного погляду на стелі при в`їзді в табір". "Крім того, Ордени знаходяться в Музеї історії Артеку, відвідування якого – обов`язковий пункт програми перебування дітей у таборі, - відзначають в прес-службі. - МДЦ "Артек" свято береже свою історію, а тому кожний юний артеківець має нагоду дізнатися про всі події, які відбувалися тут, про всіх відомих осіб, чия доля пов`язана з табором, про всі нагороди, якими відзначено "Артек".

А зараз на стелі, що встановлена на в`їзді до «Артеку», розміщені логотипи МДЦ «Артек» і ЮНЕСКО. У 2006 році «Артеку» було присвоєно статус «Під егідою ЮНЕСКО». МДЦ «Артек» - єдиний у світі дитячий табір, який одержав це високе звання, нагадують у прес-службі МДЦ.

Як повідомляв УНІАН, повернути на головну стелу Міжнародного дитячого центру «Артек» радянські ордени зажадали 16 червня під час мітингу кримські комуністи. Учасники мітингу заявили, що зняття з артеківської стели радянських нагород "іде в одному ряду з такими сучасними руйнівними явищами, як: реабілітація ОУН-УПА, зведення у ранг національних героїв людей, які були в роки Великої Вітчизняної війни поплічниками фашистів, ідея створення музеїв радянської окупації".

Нагадаємо, радянські ордени було знято зі стели "Артеку" на початку квітня. Кримські комуністи висловили обурення з цього приводу. Зокрема, під час візиту до Криму дружини Президента – голови Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000" Катерини ЮЩЕНКО комуністи блокували проїзд її кортежу.

Лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ заявив, що активісти КПУ не припинять акцій протесту, доки на головну стелу "Артеку" не повернуть демонтовані ордени Червоного прапора і Дружби народів.