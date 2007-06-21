Зварич вітає рішення політради Партії регіонів

Представник Президента у Верховній Раді V скликання Роман ЗВАРИЧ вважає, що рішення президії політради Партії регіонів про намір брати участь у дострокових парламентських виборах свідчить про їх невідворотність.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Нашої України".

“Рішення президії політради Партії регіонів свідчить про те, що вибори є невідворотними незалежно від бажання деяких політиків. Гадаю, що ті політичні сили, які зі спекулятивних міркувань дозволяли собі чинити дії, спрямовані на зрив виборів, усвідомлять їхню необхідність і почнуть готуватися до виборчого процесу”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

“Цьому має сприяти той факт, що провідна політична сила “антикризової” коаліції визнала бездоганність правової позиції Президента і остаточно пристала на компромісний легітимний шлях врегулювання політичної кризи”, - переконаний він.

Р.ЗВАРИЧ також відзначив високий рівень рішучості Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо вирішення тієї політичної ситуації, яка склалася у країні. Він закликав лідерів політичних сил, фракції яких сформували коаліцію у Верховній Раді V скликання, дотримуватися політичних домовленостей “трійки”, відмовитися від лицемірства і не робити кроків, які можуть завести ситуацію в безвихідь, а зосередитися на підготовці до виборчої кампанії.

Як повідомлялося, президія Політради Партії регіонів на своєму засіданні вирішила готуватися до участі в передвиборчій кампанії на дострокових парламентських виборах 30 вересня.

За словами одного з лідерів Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА, 27 червня має відбудуться чергова Політрада, на якій буде призначена дата проведення з`їзду Партії регіонів і визначені питання, які обговорять “регіонами”.