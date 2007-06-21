Більшість у Київраді подякувала бютівцям за демарш

Депутатська більшість у Київській міській раді висловлює вдячність депутатам з фракції Блоку Юлії Тимошенко за те, що ті не мають наміру брати участь у пленарному засіданні сесії Київської міської ради, яке відбудеться 26 червня.

Як повідомила УНІАН прес-служба Київради, про це йдеться у спільній заяві депутатів.

„Як анонсували лідери БЮТ, їхня фракція має намір не брати участі у найближчому засіданні сесії Київради. Вони, мабуть, очікують, що цим демаршем досягнуть якихось лише їм зрозумілих результатів. Ми не хочемо їм у цьому заважати. Нехай собі марять. Більше того, будемо їм вдячні, якщо вони так само, як і минулого разу, жалітимуться на свою долю поза межами сесійної зали”, - зазначається у заяві.

Автори заяви також зауважують, що, дякуючи тому, що депутати з БЮТ не заважали проведенню минулого пленарного засідання, депутатський корпус прийняв десятки важливих для киян рішень.

„Вперше за період каденції нинішнього складу Київради питання порядку денного були проголосовані за встановлений регламентом час. Тому, як бачимо, кияни лише виграють від того, що БЮТ не бере участі у пленарних засіданнях і не втягує їх у свої політичні інтриги та, часто-густо, брудні технології. Оцінку ж цим демаршам, бойкотам та бездіяльності виборці дадуть на наступних виборах”, - наголошується в заяві.

Водночас, прес-служба Київради не надала інформації щодо того, хто приєднався до авторів цієї заяви.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня народний депутат V скликання від БЮТ, голова Політради БЮТ в м. Києві Анатолій СЕМИНОГА заявив, що фракція БЮТ у Київській міській раді не братиме участі у наступних сесійних засіданнях, якщо у голосуваннях братимуть участь 15 депутатів, повноваження яких достроково припинені рішенням з’їзду БЮТ.

“Ми прийняли рішення не брати участі у голосуванні доти, доки (засідання) Київради не будуть проходити у регламентних нормах, доки не будуть виконані ті процедури, яких вимагає закон”, - сказав він.

Крім того, зазначив А.СЕМИНОГА, депутати фракції БЮТ звернулися до колег з інших фракцій підтримати вимоги БЮТ.

Він нагадав, що на засіданні Київради 14 червня БЮТ підтримала група Віталія Кличка, і висловив сподівання, що фракція “Наша Україна” також приєднається до цих вимог.

Довідка УНІАН. 2 червня з’їзд БЮТ прийняв рішення про припинення повноважень 15 депутатів Київради, які пройшли за списками блоку, але не ввійшли до фракції БЮТ у міській раді.

У зв’язку з цим фракція БЮТ у Київраді вимагала від мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не допускати на сесію людей, чиї повноваження як депутатів від БЮТ припинені.

14 червня перед початком пленарного засідання сесії Київради заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ повідомив про те, що Дніпровський районний суд Києва 13 червня зупинив дію рішення міжпартійного з’їзду БЮТ від 2 червня щодо дострокового припинення повноважень депутатів Київради, обраних за списком БЮТ.

Того ж дня депутати фракції БЮТ і групи Віталія Кличка, які входять до опозиційного міжфракційного депутатського об’єднання “Демократичний Київ”, відмовились брати участь у черговому засіданні Київради і залишили сесійну залу, зробивши відповідну офіційну заяву.

Водночас фракція “Наша Україна”, яка також належить до “Демократичного Києва”, продовжила роботу у сесійній залі, пояснюючи це тим, що має зобов’язання перед киянами і не може допустити встановлення в Києві « одноосібної влади » мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

У Київраді - 120 депутатів. У грудні минулого року Заяву про створення більшості у Київській міській раді підписали 70 депутатів разом із міським головою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Це депутати від Блоку Леоніда Черновецького, від депутатської фракції “Партія регіонів”, від депутатської фракції “Народний Блок Литвина” (тепер фракція Народної партії), фракції СПУ, “Громадського активу Києва”, депутатських груп “Громадський захисник” та «Столичні реформи», позафракційні депутати та кілька депутатів від БЮТ, НУ та фракції Кличка, яка пізніше вийшли з своїх фракцій.