Ющенко вважає, що вони з Януковичем впоралися ”блискуче”

12:38, 21 червня 2007
Політика
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Президент знаходиться в Брюсселі

Віктор Ющенко і Віктор Янукович вітаються під час зустрічі. Київ, 20 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що найближчим часом буде нормалізовано роботу Центральної виборчої комісії та Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Брюсселі після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

Говорячи про розв’язання політичної кризи в Україні, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні залишається актуальним питання нормалізації роботи в Центральній виборчій комісії і врегулювання наслідкових процесів у Конституційному Суді.

Загалом, як підкреслив Президент, Україна “блискуче” і в демократичній формі самотужки справилась з політичною кризою.

Крім того, В.ЮЩЕНКО високо оцінив те, що всі рішення в Україні, які стосуються економічного життя, будуть, відповідно до домовленостей, вирішуватись на консенсусній основі.

 

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