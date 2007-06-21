У Ющенка ще залишилися ілюзії стосовно майбутньої Ради?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що «політична палітра” майбутньої Верховної Ради серйозно не зміниться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю агентству Reuters під час робочої поїздки до Брюсселя.

Натомість, на переконання В.ЮЩЕНКА, зміняться принципи міжфракційних взаємин. “Повинна бути знищена політична корупція і має зародитися політична культура міжфракційного діалогу. Це основний урок, який засвоїли українські політики», - підкреслив Президент.

Також глава Української держави висловив своє бачення щодо співвідношення політичних сил, яке простежується з періоду виборів 2004, 2006 років. Президент переконаний, що співвідношення політичних сил сходу і заходу є рівним, а політична стабільність має будуватися на принципах взаємоповаги, відповідальності та втілення домовленостей.