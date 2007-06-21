У Ющенка ще залишилися ілюзії стосовно майбутньої Ради?
Він визнав, що "політична палітра" не зміниться
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що «політична палітра” майбутньої Верховної Ради серйозно не зміниться.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю агентству Reuters під час робочої поїздки до Брюсселя.
Натомість, на переконання В.ЮЩЕНКА, зміняться принципи міжфракційних взаємин. “Повинна бути знищена політична корупція і має зародитися політична культура міжфракційного діалогу. Це основний урок, який засвоїли українські політики», - підкреслив Президент.
Також глава Української держави висловив своє бачення щодо співвідношення політичних сил, яке простежується з періоду виборів 2004, 2006 років. Президент переконаний, що співвідношення політичних сил сходу і заходу є рівним, а політична стабільність має будуватися на принципах взаємоповаги, відповідальності та втілення домовленостей.