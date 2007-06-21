Відбудеться засідання Центральної виборчої комісії
17:09, 21 червня 2007Політика
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Засідання Центральної виборчої комісії відбудеться 22 червня о 16.00.
Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.
До порядку денного засідання включене одне питання – про закріплення областей за членами Центрвиборчкому.
Як повідомляв УНІАН, кілька днів поспіль ЦВК не могла провести засідання через відсутність кворуму: засідання ініціювали вісім членів комісії, призначених коаліцією для розгляду питання про закріплення регіонів за членами ЦВК.
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