Небоженко: Україна в ГУАМ буде на других ролях

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО не виключає, що Росія після чергових президентських виборів (2008 року) може переглянути свою політику відносно Організації за економічний розвиток і демократію – ГУАМ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.НЕБОЖЕНКО висловив сьогодні під час засідання експертного клубу «Російський четвер».

«Поза всяким сумнівом, ГУАМ – це новий блок нових лідерів. І цілком можливо, що людина, яка прийде замість Володимира ПУТІНА, буде достатньо дотепною і буде прийнятою до цього клубу. СНД - це все ж таки клуб старих президентів, а не діюча організація», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

На його думку, актуалізація ГУАМ стала можливою зважаючи на неефективність політики Росії на пострадянському просторі. «Кремль цікавили великі бики – великі країни і великі ефекти. Ближнє зарубіжжя – це один із найпровальніших національних проектів ПУТІНА. Росія одночасно хапалася за все – і за погіршення відносин зі своїми сусідами Україною і Білоруссю (регулярно, з великим задоволенням, що роблять слабкі, а не сильні країни), і за одночасну реанімацію СНД, і абсолютно скандальний проект з Єдиним економічним простором, який незрозуміло кому вигідний, окрім самої Росії», - пояснив він.

Політолог також не згоден із твердженням про антиросійську спрямованість ГУАМ. «Росії нема на кого ображатися. Їй потрібно або умертвляти процес СНД - своїми руками або руками України. Здається, Україна легко піде на це, а Грузії не до цього. Або намагатися знайти свою модель відносин з ГУАМом – нічого в цьому страшного немає. Не треба зображати з нього якусь американську гільду, яка охоплює Росію», - зазначив В.НЕБОЖЕНКО.

Разом з тим, експерт також вважає, що і Україні потрібно визначити свою роль в цій організації. «Ядром цієї організації будуть саме Азербайджан і Грузія. Україні не слід думати, що вона тут буде особливою. Ми тут все одно виконуватимемо другу роль. Ми найбільші, але найбільш сумні та романтичні. І не треба робити Україну, незважаючи на те, що ми всередині ГУАМа, якимсь епіцентром. Це тільки для російського МЗС швидке піднесення ГУАМ стало несподіваним», - додав він.

В.НЕБОЖЕНКО вважає, що міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК має «показати свій інтелект і застосувати свої аналітичні здібності в проектуванні роботи щодо ГУАМ». «Ефективними (у ГУАМ – УНІАН) будуть Азербайджан і Грузія. Нам ще потрібно знайти місце своє і свої обставини, щоб бути корисними Грузії і Азербайджану», - вважає політолог.

Як повідомляв УНІАН, 18-19 червня в Баку відбувся саміт ГУАМ. У ньому взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, Президент Румунії Траян БАСЕСКУ, Президент Литви Валдас АДАМКУС, віце-президент Болгарії Ангел МАРІН, прем`єр-міністр Молдови Василє ТАРЛЄВ, віце-спікер парламенту Естонії Крістіїна ОЮЛАНД, міністр економіки Латвії Юрій СТРОДС, а також представники Державного департаменту США, уряду Японії, посольств Німеччини, Туреччини, Казахстану, представники ООН, ОБСЄ, ЮНЕСКО, ОЧЕС та інші.