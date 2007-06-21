Кириленко знає, коли з`явиться остаточний варіант виборчого списку мегаблоку

Голова партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО стверджує, що остаточний варіант першої п’ятірки і всього виборчого списку блоку демократичних сил буде визначено на міжпартійному з’їзді блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

В.КИРИЛЕНКО вкотре наголосив, що є прибічником створення великого блоку демократичних сил за участю «Нашої України», «Народної самооборони Юрія Луценка» і блоку «Рух – Українська правиця».

Він також додав, що попередньо квоти кожної політичної сили у блоці, а також угода про створення самого блоку уже підписані. При цьому В.КИРИЛЕНКО заявив, що, як і раніше, виступає за присутність назви "Наша Україна" у загальній назві блоку.

На запитання журналістів, чому в одній із версій першої десятки блоку немає жодного представника блоку «Рух – Українська правиця», В.КИРИЛЕНКО відповів, що хотів би, аби «Українська правиця» була у складі єдиного блоку, оскільки вона, як і інші учасники блоку, сповідує патріотичні принципи. За його словами, те, що лише в одній із версій першої десятки блоку немає представників «Правиці», «нічого не означає».

Лідер «Нашої України» нагадав, що і перша десятка, і весь список будуть затверджено лише на політраді, а потім на міжпартійному з’їзді блоку.