Виборчі штаби НУ на Львівщині та Чернігівщині очолили губернатори
22:16, 21 червня 2007Політика
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Про це повідомила прес-служба “Нашої України”
|Петро ОЛІЙНИК
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.
За даними прес-служби, обласні та територіальні виборчі штаби партії “Наша Україна” на Львівщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині було створено 20 червня.
Як повідомляв УНІАН, керівником Дніпропетровського обласного виборчого штабу партії “Наша Україна” призначено першого заступника голови партії Юрія ЄХАНУРОВА.
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