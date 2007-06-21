Виборчі штаби НУ на Львівщині та Чернігівщині очолили губернатори

Львівський обласний виборчий штаб партії “Наша Україна” очолив губернатор області, член Президії партії Петро ОЛІЙНИК, а Чернігівський – голова облдержадміністрації Микола ЛАВРИК.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

За даними прес-служби, обласні та територіальні виборчі штаби партії “Наша Україна” на Львівщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині було створено 20 червня.

Як повідомляв УНІАН, керівником Дніпропетровського обласного виборчого штабу партії “Наша Україна” призначено першого заступника голови партії Юрія ЄХАНУРОВА.