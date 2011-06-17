У Пшонки обіцяють перевірити усі факти тиску на пресу

Генеральна прокуратура України запевняє, що всі факти перешкоджання діяльності журналістів будуть ретельно перевірені.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, зокрема, на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Генпрокуратурою проводиться перевірка фактів, наведених у зверненні головного редактора «Української правди» щодо перешкоджання діяльності журналістів у період 2010-2011 роки.

«Всі факти, які описані у вищезазначених зверненнях, будуть ретельно перевірені, автори запитів та громадськість будуть обов’язково поінформовані про їх результати», - пообіцяли в ГПУ.

Зокрема, по деяких фактах вже з’ясовані наступні обставини. Так, вироком Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 10 січня 2011 громадянина А.АНТОНОВСЬКОГО засуджено до покарання у вигляді штрафу за ч. 1 ст. 171 КК України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

У ході судового слідства встановлено, що А.АНТОНОВСЬКИЙ у червні минулого року дійсно перешкоджав професійній діяльності журналістів ТОВ «Акцент-Медіа» Н.МАХНЮК та А.ГРЕКОВІЙ, які готували відеорепортаж на вулицях міста. А.АНТОНОВСЬКИЙ забрав карту пам`яті із відеокамери і заподіяв Н.МАХНЮК легкі тілесні ушкодження.

Судове рішення набрало законної сили, учасниками процесу, у тому числі потерпілими журналістами, в апеляційному порядку не оскаржувалося, справа в касаційному порядку не переглядалась.

Також З1серпня 2010 р. близько 22.00 год. у м. Полтаві на території ринку «Мотель» побито оператора ТРК «Лтава» С.ЗАЛЕСЬКОГО. Октябрський районний суду своїм вироком засудив громадянина Ю.САПЯНА за ч. 2 ст. 296 КК «Хуліганство» України на 1 рік обмеження волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Суд встановив, що Ю.САПЯН, діючи за попередньою змовою з 3-ма невстановленими особами, умисно, порушуючи громадський порядок, ударив оператора кулаком в обличчя та умисно вдарив потерпілого головою об стовпа, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження, що потягли короткочасний розлад здоров`я.

Судове рішення у цій справі також набрало законної сили, учасниками процесу, у тому числі потерпілим журналістом, в апеляційному порядку не оскаржувалося, справа в касаційному порядку не переглядалась.

Крім того, на даний момент в Ленінському районному суді Вінниці знаходиться справа за фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження головному редактору газети "Незалежний Кур`єр" С.РИБАЧЕНКУ, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

У скоєні цього злочину обвинувачується О.ПАСТУХ 1987 року народження. В ході допиту вказаної особи з`ясувалося, що 2 лютого 2011 року близько 01.30 год. поблизу дискоклубу "Н2О", де він відпочивав зі своєю дівчиною та друзями, в нього виник конфлікт з С.РИБАЧЕНКОМ, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок конфлікту О.ПАСТУХ штовхнув С.РИБАЧЕНКА, від чого останній впав на асфальт та вдарився головою.

О.ПАСТУХУ пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України, та обрано міру запобіжного заходу – взяття під варту.

Попередній розгляд кримінальної справи був призначений на 24 травня 2011 року, але не відбувся через хворобу головуючого у справі судді В.ВИШАРА. Судове засідання перенесено на 24 червня поточного року.