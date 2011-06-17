Канадські українці заступилися за Тимошенко перед урядом

Конгрес українців Канади закликав канадський уряд ввести до порядку денного переговорів про створення зони вільної торгівлі з Україною конкретні умови, які гарантуватимуть захист прав людини, а також дотримання закону та демократії в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, про це заявив президент Конґресу українців Канади Павло ҐРОД.

"Ми спонукаємо канадський уряд посилити вплив на уряд України, щоб забезпечити повагу до демократії та прав людини шляхом включення цих істотних принципів основними умовами будь-якого договору про вільну торгівлю", – заявив П.ҐРОД.

Голова організації нагадав, що минулого тижня Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій ідеться про вибіркове застосування владою України кримінального права.

"Уряд України ув`язнив або висунув звинувачення проти керівних членів опозиції, включно з керівником основної опозиційної партії та колишнім кандидатом у президенти Юлією ТИМОШЕНКО", - йдеться у повідомленні прес-центру Центру досліджень визвольного руху.

П.ҐРОД також повідомив, що відправив листа до міністра міжнародної торгівлі Канади Еда ФАСТА з проханням про зустріч з метою обговорення ситуації щодо порушень прав людини в Україні.

Довідка УНІАН. Конгрес українців Канади координує та представляє інтереси однієї з найбільших етнічних громад Канади (1,2 млн. українців) і впродовж 70 років відіграє важливу роль у формуванні соціального, економічного та політичного ландшафту Канади.