Нашоукраїнський губернатор стурбований - його не зовуть до Януковича
08:56, 22 червня 2007Політика
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Та ще й звільнити можуть - за хліб
|Віктор Матчук
“От, наприклад, останнє: не допустити підвищення ціни на хліб, а тих голів адміністрацій, які це допустять, звільнити”, - зауважив він.
На запитання чи є підстави для підвищення ціни на хліб, губернатор відповів: “У нас ринкова економіка. У ринковій економіці можна регулювати ціни тільки ринковими методами, а не адміністративними. Ціни на хліб держава повинна регулювати, але не силами голів обладміністрацій, а силами тих резервів, які є”.
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