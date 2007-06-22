Нашоукраїнський губернатор стурбований - його не зовуть до Януковича

“Не можу пригадати, коли останнього разу голів адміністрацій запрошували на нараду в Кабмін. В уряді щось вирішують, а нашою думкою ніхто не цікавиться. Ми не знаємо, чим вони аргументують рішення, які приймають”, - зазначив у інтерв’ю “Без цензури” губернатор Рівненщини, голова обласного осередку партії “Наша Україна” Віктор Матчук, повідомляє прес-служба партії

“От, наприклад, останнє: не допустити підвищення ціни на хліб, а тих голів адміністрацій, які це допустять, звільнити”, - зауважив він.

На запитання чи є підстави для підвищення ціни на хліб, губернатор відповів: “У нас ринкова економіка. У ринковій економіці можна регулювати ціни тільки ринковими методами, а не адміністративними. Ціни на хліб держава повинна регулювати, але не силами голів обладміністрацій, а силами тих резервів, які є”.