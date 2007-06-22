В`ячеслав Кириленко візьме участь у мітингу на Соборній площі у Чернівцях

Лідер Народного Союзу "Наша Україна" В`ячеслав Кириленко перебуватиме у м.Чернівці. В програмі: 9-30 – зустріч з керівниками області та міста (Чернівецька ОДА, , вул. Грушевського, 1); 10-30 – прес-конференція (Український Народний Дім, вул. Ломоносова, 2); 11-45 - ексклюзивне інтерв’ю для газети („Молодий Буковинець”) (там же); 12-30 - відкриття виставки, присвяченої воякам ОУН-УПА (виставковий зал І.Франка); 13-45 - візит в дитячий будинок сімейного типу с.Шипинці, Кіцманський район; 15-00 - зустріч з колективом ТОВ „Машзавод”; 17-00 - зустріч з партактивом (Палац Академічний, вул.Шилера,7); 19-00 - мітинг (Соборна Площа); 22-00 - прямий ефір ТВА ( вул.Комарова, 13 а).Телефон : 8 067 536 7124.