Партія Мороза призначила ворогами Ющенка, Луценка і олігархів

Лідер фракції СПУ у Верховній Раді V скликання Іван БОКИЙ звинувачує опозиційні сили та Президента України Віктора ЮЩЕНКА у проведенні спланованої дискредитаційної кампанії проти Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Ця атака на СПУ є скоординованою», - сказав І.БОКИЙ.

За його словами, зокрема, ведеться кампанія проти СПУ з боку «Народної самооборони» та з боку Президента України проти голови ВР V скликання, лідера СПУ Олександра МОРОЗА.

І.БОКИЙ наголосив, що «Народна самооборона» під керівництвом Юрія ЛУЦЕНКА була сформована навмисно, аби відібрати в СПУ частину електорату. «Цього не приховує і сам ЛУЦЕНКО», - додав він.

Таким чином, зазначив І.БОКИЙ, деякі політичні сили сподіваються, що СПУ не потрапить до парламенту у разі проведення дострокових виборів. «Але ми не боїмося йти на вибори самостійно і ми будемо в числі призерів», - запевнив він.

За словами лідера фракції, в основі проведення дискредитаційної кампанії проти СПУ також лежать і економічні інтереси. Зокрема, сказав він, це пов’язано з тим, що “деякі олігархи” “роблять усе, щоб загарбати українські землі”, у той час як СПУ виступає противником масового розпродажу землі.

«До війни проти СПУ долучені і противники політичної реформи», - додав І.БОКИЙ.