У мегаблоці знову перегризлися - за крісла з-під Януковича та Мороза

Переговори про створення мегаблоку демократичних сил зайшли у глухий кут через кадрові питання.

Про це в інтерв’ю газеті "Експрес" заявив один з лідерів "Народної Самооборони" Микола Катеринчук.

"Згоди ми наразi не можемо дiйти у дуже важливому i принциповому для нас питаннi – кадровому", - сказав він.

"Попереднi переговори щодо створення мегаблоку були призупиненi, як тiльки мова зайшла про визначення кандидатур голови Верховної Ради, прем`єр-мiнiстра та ключових мiнiстрiв уряду пiсля дострокових виборiв. Звiсно, у разi, якщо ми виборемо право формувати новий уряд", - додав Катеринчук.

Він нагадав позицію "Народної Самооборони" про те, що якщо до 1 липня всi технiчнi принципи створення мегаблоку демократичних сил не будуть остаточно узгодженi, то ця політична сила пiде на достроковi парламентськi вибори самостійно.

За словами Катеринчука, "Народна самооборона" у майбутньому уряді хоче "впливати на блок реформ, у тому числi економiчних реформ, i на блок справедливості".

"Йдеться про МВС, прокуратуру та Мiнiстерство юстицiї. I це закономірно", - сказав він.

Катеринчук також припустив, що якщо мегаблок не буде створено, "це означатиме, що "Наша Україна" з "Правицею" розглядають можливiсть створення коалiцiї з Партiєю регiонiв".

"Тодi ми розбіжимося", - додав він.

Українська правда