Оніщук: максимум, на що може розраховувати ПППУ – зустріч з Шаповалом

14:31, 22 червня 2007
Політика
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Нашоукраїнець посилається на закон

Микола ОНІЩУК
Найближчими місяцями ЦВК не розглядатиме “обнулення” списків народних депутатів. Це можна буде зробити лише після другого серпня. Про це, як повідомили в прес-службі “Нашої України”, сказав народний депутат п’ятого скликання Микола ОНІЩУК в інтерв’ю “Экономическим известиям”.

Він зазначив, що “після прийняття закону “Про вибори народних депутатів” ЦВК до 2 серпня втратила компетенцію приймати рішення стосовно “обнулення” списків або реєстрації кандидатів у народні депутати”.

М.ОНІЩУК зазначає, що правові відносини регулюються не бажанням або небажанням деяких членів комісії, а законом. “Максимум, на що можуть розраховувати депутати від ПППУ – на зустріч з головою ЦВК Володимиром ШАПОВАЛОМ для роз’яснення їм цієї норми закону, - зауважив М.ОНІЩУК. За його словами, є рішення Печерського суду про виключення зі списку кандидатів у депутати від “Нашої України”, а відповідно і депутатів від ПППУ. “У даному випадку рішення суду – це закон”, - сказав він.

 

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