У ПР вважають, що піарники Тимошенко «сіли в калюжу»

Народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО заявляє про втрату кваліфікації, досвіду і професіоналізму піарників і медійників партії «Батьківщина».

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, депутат наголосила: «Прес-конференція із закордонного відмивання луї-віттоновського гардероба пані ТИМОШЕНКО не вдалася. Якось непомітно вона відбулася у Вашингтоні за участю американських хлестакових, яких ТИМОШЕНКО і Ко найняли для нібито альтернативного аудиту. І хоча анонс заходу свою справу зробив – журналісти злетілися, чекаючи одержати сенсацію, - сам хід прес-конференції просто поховав шанси звинуваченої ТИМОШЕНКО хоч на якесь співчуття у вигляді ТБ-сюжетів».

На думку О.БОНДАРЕНКО, «сенсації не сталося. Сталася антисенсація: аудитори колишнього українського прем'єра зробили банальні й очікувані заяви «Не винна!», грунтуючись на. публікаціях у пресі та не маючи на руках навіть копій офіційних документів!!! Природно, що у більшості іноземних журналістів це викликало навіть не розчарування, а обурення: «Ось це неповага! Та за кого вони нас приймають?! Намагаються явно фальшивий звіт видати за істину!». Вітчизняних же журналістів здивувало інше: анонс дали тільки за дві години до події, прес-конференцію проводять у Вашингтоні, у п'ятницю, о 20.00 за київським часом, коли навіть у вечірні випуски вже нічого не встигнути зробити. З погляду звичайного піарника – і день не той, і час, і місце. Після того ж, як з'ясувалося, що й захищати ТИМОШЕНКО в судовому процесі її ж американські аудитори не збираються – про що вони і заявили на прес-конференції, – ЗМІ могли б повідомити про цей захід лише те, що погіршило б позиції ТИМОШЕНКО в суді».

«Отже прес-служба «Батьківщини» має бути вдячна телеканалам, які просто пожаліли їхню шефиню і умовчали про те, який звіт, яким чином і за які гроші. Тут вже «регіоналам» обуритися б і звинуватити телеканали в симпатіях до екс-прем'єр-міністра: мовляв, як щось погане про ТИМОШЕНКО, так ви мовчите», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

При цьому, за її словами, «все ж таки знайшлися два центральні телеканали, які, переборовши позіхання, все ж таки повідомили українським глядачам про цю прес-конференцію – «Інтер» і «24». Детально розповіли про неї й тут же одержали плювок від тієї самої прес-служби «Батьківщини», яка заявила буквально наступне: «Жоден центральний канал не розповів про гучні результати ні у п'ятницю, ні у суботу, ні в неділю в підсумкових випусках новин».

О.БОНДАРЕНКО назвала заяву прес-служби «Батьківщини» «жалюгідною спробою знайти виправдання для своєї шефині, яка тупоче ніжкою і кричить: «Чому всі-всі-всі не показали нашу геніальну, нашу сенсаційну, нашу прекрасну прес-конференцію???». Виправдати те, що до проведення цього заходу підійшли непрофесійно не тільки ви, а ще й горе-ревізори зі США. Дивно, але факт. Навіть такі Інтернет-ресурси, які традиційно співчувають ТИМОШЕНКО, як INTV, й ті схопились інформаційно підтримати несвіжу подію тільки вчора пізно ввечері. Тобто, через 3 дні».

На думку депутата від Партії регіонів, «піарники і медійники ТИМОШЕНКО втрачають кваліфікацію. А українцям вішають локшину на вуха – мовляв, нас канали не показали, тому що «вона – цяця, вони – кака».