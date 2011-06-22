Люди Тягнибока чергують у «стратегічних місцях» Львова

Сьогодні з 4-ї години ранку представники Всеукраїнського об’єднання «Свобода» здійснюють чергування у всіх місцях, де традиційно у Львові представники лівих сил проводять свої акції 9 травня та 22 червня.

Про це повідомив УНІАН голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ.

Як зазначив Р.КОШУЛИНСЬКИЙ, десятки «свободівців», серед яких депутати обласної, міської та районних рад з самого ранку біля Монументу Слави на Марсовому полі, біля Пагорба Слави та інших місцях поховань воїнів червоної армії «здійснюють контроль за виконанням рішення суду про заборону проведення 22 червня у Львові будь-яких масових акцій».

Також Р.КОШУЛИНСЬКИЙ зазначив, що на даний час жодних порушень з боку представників лівих сил вони не зафіксували і продовжують спостерігати за тим, як представники Львівської організації Комуністичної партії України, обласного осередку Антифашистського комітету, ветеранських організацій покладають вінки та квіти до Вічного вогню та Алеї Героїв Радянського Союзу на пагорбі Слави.

«Події 9 травня дали добрий урок владі і правоохоронцям якісно втілювати рішення і волю громади в рішення суду і проводити відповідну роботу щодо його дотримання», - зазначив Р.КОШУЛИНСЬКИЙ. Він також відзначив те, що сьогодні на Пагорбі Слави поруч безконфліктно перебувають мешканці Львова з георгіївськими стрічками та жовто-блакитними бантиками на грудях. «Як бачите, сьогодні громадяни мають можливість кожен по-своєму висловити позицію до 22 червня – початку війни», - зазначив представник «Свободи».