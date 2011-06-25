Міліція шукатиме тих, хто погрожує вбити Богословську

Міліція порушила кримінальну справу за фактом погроз народному депутатові України Інні БОГОСЛОВСЬКІЙ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Справу порушено за заявою І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, з якою депутат звернулася сьогодні, 25 червня, до Міністерства внутрішніх справ України.

У цій заяві І.БОГОСЛОВСЬКА зазначає, що на її адресу з 24 травня надходять погрози вбивством, які також розповсюджуються у мережі Інтернет. На думку заявниці, вони висловлюються у зв’язку з її професійною діяльністю як народного депутата України та голови Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України. Зокрема, в кількох Інтернет-ресурсах невідомий користувач 24 червня погрожував депутатові «облити її бензином і підпалити», зазначили в МВС.

Слідчим відділом Шевченківського райуправління ГУ МВС України в Києві порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством». Розпочато слідство.