Суддя погрожує вигнати Тимошенко з зали суду

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ погрожує видалити екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО із зали засідань, якщо вона продовжуватиме поводитися недостойно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КІРЄЄВ заявив сьогодні під час засідання суду.

«Якщо Ви не будете себе нормально вести, суд може видалити Вас як до кінця засідання, так і до завершення розгляду справи загалом. Ви бажаєте, щоб суд вчинив саме так?», - запитав Р.КІРЄЄВ.

За словами судді, Ю.ТИМОШЕНКО проявляє зневажливе ставлення до суду. Зокрема, під час засідання Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась вставати і надавати прямі відповіді на запитання щодо її прізвища та місця проживання, сказав Р.КІРЄЄВ.

Під час засідання Ю.ТИМОШЕНКО також отримала під розписку копію обвинувального вироку. Це пов’язано з тим, що вона його не отримала раніше, незважаючи на те, що, за словами судді Р.КІРЄЄВА, ці документи були направлені їй поштою.