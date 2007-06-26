Фракції Кличка і БЮТ оголосили бойкот Черновецькому

Фракції Блоку Юлії Тимошенко та Віталія Кличка у Київраді прийняли рішення не брати участі у сьогоднішньому засіданні сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу перед початком сесії лідер БЮТ Тетяна МЕЛІХОВА заявила: «Відбулися збори депутатів фракції БЮТ, і прийнято рішення, що сьогодні у пленарному засіданні, яке є нелегітимним, наші депутати не братимуть участі».

Вона ще раз підкреслила, що нелегітимною депутати також вважають сесію Київради, яка відбулася 14 червня.

За її словами, на сьогоднішню сесію знову виноситься низка питань щодо продажу та роздачі зелених зон, серед яких є заповідні, а також вільні земельні ділянки, які мають реалізовуватися через аукціон.

Т.МЕЛІХОВА зазначила, що її фракція «з обуренням сприймає все те, що робиться у залі».

«Комунальні ЗМІ і «Хрещатик» публікують, що ми демаршем намагаємося повирішувати невідомі проблеми. У нас єдина мета – це не брати участі в нелегітимній сесії і не брати участі в тих темних оборудках, які робляться з нашим майном і нашою землею», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Крім того, вона повідомила, що є інформація про те, що «більшість Черновецького» має намір провести після 12 липня – дня останнього планового засідання сесії, провести ще сесії, щоб «додерибанити все, що можливо».

Депутат Юрій ДМИТРУК, який здійснює юридичний супровід у фракції БЮТ, повідомив, що на сьогодні ухвала Дніпровського суду стосується лише депутата Олександра ДАНИЛОВА. «Ніяких інших рішень з’їзду відносно 14 депутатів, які сьогодні присутні в залі, суд не приймав. Ухвалою не зупинено рішення відносно 14 інших депутатів. Тобто їхня присутність у залі, їх голосування по тим чи іншим рішенням на сьогодні є нелегітимною», - сказав Ю.ДМИТРУК.

Водночас, у сесійній залі з трибуни голова фракції Кличка Віталій КЛИЧКО оприлюднив заяву про те, що його фракція також не братиме участі у сьогоднішньому засіданні сесії, і підтримує позицію БЮТ. Він зазначив, що депутати фракції Кличка вважають що все, що відбуватиметься сьогодні у залі, не буде на корись киянам, і вони не хочуть брати участь у подальшому «дерибані столичної землі».