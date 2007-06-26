На основі мегаблоку створять мегапартію?

На основі виборчого мегаблоку демократичних сил буде створено єдину партію, заявляє заступник керівника виборчого штабу “Нашої України” Ігор КРІЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», він сказав: “Найближчим часом виборчий мегаблок, який вбере у себе усі націонал-патріотичні сили держави, буде створено. Особисто у мене з цього приводу сумнівів нема, і, наскільки мені відомо, переговори з цього приводу вже добігають кінця”.

І.КРІЛЬ також нагадав про умови, які “Наша Україна” висуває своїм партнерам щодо створення такого мегаблоку: “Ми наполягатимемо, аби сили, котрі увійдуть до блоку, погодилися з умовою створення на його основі єдиної партії відразу після виборів”.

“Ця ідея витає у повітрі вже, принаймні, п’ять років, - зауважив І.КРІЛЬ, - але час настав і це, нарешті, потрібно зробити”.

Заступник керівника виборчого штабу «Нашої України» переконаний, що “створення єдиної, потужної націонал-демократичної партії об’єднає увесь патріотично налаштований український політикум, а значить, зробить нас ще сильнішими, дасть нашим виборцям чіткі орієнтири і упевненість у нашій політичній спроможності”.

І.КРІЛЬ зауважив, що “про назву проекту поки що зарано говорити, головне – це те, що він має уособлювати оновлення та очищення усіх демократично і патріотично налаштованих партій, згуртування їх довкола Президента на підтримку його плану розвитку України”.