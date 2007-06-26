Томенко підтримує ідею Януковича

Заступник голови Верховної Ради V скликання, один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що уряд повинен невідкладно поінформувати суспільство: чи контролюється ринок зерна державою, чи він монополізований фінансово-політичними групами. Про це повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Водночас, зазначається у повідомленні, М.ТОМЕНКО підтримує ідею прем’єр-міністра щодо того, що у нинішній передвиборчій ситуації влада та опозиція повинні не давати захмарні обіцянки, а працювати задля вирішення нагальних проблем, які виникають в Україні. „Саме через це політизована дискусія з приводу можливих цін на хліб досі не завершилася конкретними результатами. Суспільство має чітко знати, чи існує монополія у сфері хлібопостачання, якою має опікуватися держава”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що подібна ситуація склалася в Україні у 2005 році, коли монополісти на ринку цукру вирішили скористатися політичною ситуацією та, підвищивши ціни на цукор, заробити собі чималі кошти. А після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО Антимонопольний комітет заявив, що в цій ситуації мав місце факт монополізації ринку цукру відповідними компаніями.

У зв’язку з цим, на переконання М.ТОМЕНКА, уряд повинен невідкладно через Антимонопольний комітет та Генеральну прокуратуру з’ясувати, чи відповідає дійсності інформація про причетність посадових осіб найвищого рівня до компаній, які займаються переробкою зерна. Зокрема, він звернув увагу на поширену у пресі інформацію про те, що 26 хлібокомбінатів контролюються впливовими членами уряду В.ЯНУКОВИЧА та представниками Партії регіонів, а деякі нинішні опозиціонери є співвласниками кількох комбінатів з переробки зерна.

„Сьогодні багато підприємців, які працюють на ринку хліба, говорять, що зернову цінову політику можна визначити, не виходячи з уряду, оскільки абсолютна більшість високопосадовців прямо чи опосередковано мають відношення до цього бізнесу. Тому для того, щоб зняти це питання, треба невідкладно провести перевірку відповідними структурами та поінформувати українське суспільство про реальний стан справ на ринку зерна”, - заявляє М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила уряд і монополістів у змові з метою підвищення цін. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в БЮТ переконані, що ця ситуація є результатом змови уряду і монополістів, які “кладуть надприбутки собі в кишеню”.

15 червня перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив переконання, що істерію навколо підвищення цін на хліб піднімають представники БЮТ, які володіють борошномельними і хлібопекарськими виробництвами.