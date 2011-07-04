Янукович зустрінеться з Президентом Кіпру
08:20, 04 липня 2011Політика
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Офіційний візит
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Республіки Кіпр Дімітрісом ХРІСТОФІАСОМ під час його офіційного візиту в Україну.
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
Під головуванням президентів двох країн пройдуть українсько-кіпрські переговори, після чого відбудеться підписання двосторонніх документів.
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