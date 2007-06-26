Лавринович вважає Верховну Раду легітимною

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що Верховна Рада України є легітимною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Відповідно до рішення Конституційного Суду про тлумачення ст. 82 Конституції, поповнення складу парламенту може здійснюватися впродовж двох місяців. Ще не пройшло стільки часу з того моменту, коли депутати нібито склали повноваження. Сьогодні ще рано говорити про нелегітимність ВР», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції також вважає, що в зв`язку з цим ніяких зловживань службовим становищем з боку голови ВР Олександра МОРОЗА немає.

Крім того О.ЛАВРИНОВИЧ заявив, що проведення дострокових виборів в Україні з правової точки зору є проблематичним. «Підстави для виборів – тільки політичні домовленості, які потрібно перекласти мовою нормативно-правових актів», - зазначив він.