Мороз ще не розібрався: Балога - невіглас чи боягуз?

Голова Верховної Ради 5-го скликання Олександр МОРОЗ називає заяви керівника Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ з приводу того, що в діях голови ВР є ознаки кримінального злочину, демонстрацією «або політичного невігластва, або страху». Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ зазначив, що «погрози відносно тюремного ув’язнення і всього іншого, я думаю, що це така своєрідна демонстрація свого, скоріше за все, або політичного невігластва, або страху». «У будь-якому разі, я на це не хочу звертати увагу», - зауважив він. О.МОРОЗ вважає, що йому не потрібно «коментувати керівника канцелярії Президента».

О.МОРОЗ також заявив, що В.БАЛОГА повинен відповідати за «зловживання службовим становищем і невиконання своїх повноважень». Він пояснив, що йдеться про ті попередні заяви В.БАЛОГИ, коли він заявляв, що ВР не правочинна з 2 квітня, і коли пізніше намагався відправити до парламенту законопроекти, не даючи їх на підпис Президенту України. «За ці речі, які називаються зловживанням службовим становищем і невиконанням своїх повноважень, доведеться рано чи пізно нести відповідальність. І це буде обов’язково і невідворотно», - наголосив О.МОРОЗ.

Він також піддав критиці ролики за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, які демонструються на телеканалах. О.МОРОЗ вважає, що все це отримає “правову оцінку згодом”. Він також не виключає можливості, що «і сьогодні прокуратура буде висловлюватися з цього приводу».

Водночас, О.МОРОЗ вважає корисним, що В.БАЛОГА звернувся до Генпрокуратури з приводу правового аналізу діяльності парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА заявив, що у діях голови Верховної Ради України п’ятого скликання О.МОРОЗА є ознаки кримінального злочину, і звернувся з листом до Генеральної прокуратури з проханням провести правовий аналіз його діяльності.