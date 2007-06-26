Мороз не встане з крісла, поки не почує чітку відповідь від ЦВК

Верховна Рада України є легітимною, доки Центральна виборча комісія не надасть роз’яснення щодо заміщення народних депутатів з фракцій "Наша Україна" і Блоку Юлії Тимошенко, які склали свої повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ.

«До тих пір, поки ЦВК не дасть чітке роз’яснення щодо своєї позиції, що вона не може заміщувати депутатів, до тих пір я керуюся загальним принципом, що Верховна Рада п’ятого скликання функціонує, вона правочинна і буде приймати правочинні рішення», - підкреслив О.МОРОЗ.

За його словами, тому завтра парламент планує прийняти зміни до Конституції у частині місцевого самоврядування та направити їх на розгляд Конституційного Суду.

Він зазначив, що також завтра у ВР планується розглянути деякі зміни до закону, що стосується державних закупівель, оскільки «там виникла дискусія між урядовими структурами і робочою групою парламенту».

Крім того, О.МОРОЗ повідомив, що завтра народні депутати розглянуть зміни до закону про державний земельний кадастр.