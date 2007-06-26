Краснодонський міськрайсуд не визнає українську мову державною

Краснодонський міськрайсуд Луганської області залишив без руху позовну заяву прохідника шахти ім. Баракова Михайла МІКЕРІНА до управління Пенсійного фонду України м.Краснодона про стягнення ненарахованої пенсії у сумі 7 тис. 270 грн. 10 коп.

Як зазначено в ухвалі суду, переданій агентству УНІАН, заяву подано без додержання вимог, викладених у ст. 15 ч. 3.106 Цивільно-процесуального кодексу України, згідно з якими судові документи необхідно викладати державною мовою. Аби суд зміг розглянути позов, М.МІКЕРІНУ пропонується виправити недоліки до 2 липня 2007 року.

Водночас М.МІКЕРІН заявив, що не розуміє, як виправити вказані недоліки, оскільки текст позовної заяви, також переданої агентству УНІАН, викладений українською мовою, яка і є державною.