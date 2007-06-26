Кириленко запросив на вибори спостерігачів від Європарламенту

Партія «Народний союз "Наша Україна" запрошує на дострокові парламентські вибори, які відбудуться 30 вересня, спостерігачів від Європарламенту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО після зустрічей з віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ та комісаром ЄС з питань освіти, культури і молоді Яном ФІГЕЛЄМ.

«Ми як "Наша Україна" запрошуємо спостерігачів від Європарламенту, Єврокомісії. Таку позицію виголосив і Президент України», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він висловив переконання у тому, що чим більшим буде міжнародний контроль, тим менше буде можливостей у деяких політичних сил вдаватися до будь-яких незаконних дій під час виборів.