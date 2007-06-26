Ющенко підвісив Луценка і Кириленка на декілька днів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бачить двох реальних кандидатів на очолення майбутнього мегаблоку демократичних сил – голову партії «Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА і лідера «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав в інтерв’ю журналістам у Стамбулі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що є переваги і в одного, і в іншого претендента. «Я не вважаю, що це питання, на яке зараз необхідно давати відповідь. Є ще декілька днів. Я провів переговори і з однією стороною, і з іншою, маю уяву про оптимізм і перспективи. Я одне можу сказати: що рішення буде прийнято з гармонією всіх позицій», - сказав він.

Президент підкреслив, що це буде узгоджене рішення, оскільки сьогодні необхідно говорити про те, на основі якої конфігурації і через які «посили на майбутнє» і єдину виборчу програму блок зможе отримати більше симпатій виборців.