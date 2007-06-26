Ющенко просить визначитися на цьому березі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що блок демократичних сил для участі у дострокових парламентських виборах має створюватись як прообраз майбутньої єдиної партії. Про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв`ю журналістам сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент також підтвердив свою думку щодо необхідності створення мегаблоку за участю всіх демократичних сил, зазначивши, що це “найкращий варіант для досягнення результату на парламентських виборах”.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що розуміє, наскільки складний процес формування єдиного блоку. «Я добре розумію, наскільки тяжко із 7 статутів сформувати одну виборчу платформу, а, можливо, ще тяжче вже під час роботи парламенту формувати одностайну позицію», - наголосив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, він поділяє думку тих, хто говорить про те, що питання, як пройти в парламент, це лише перша частина, не менш важливою є друга частина – формування єдиної політичної партії на базі блоку, який буде сформовано перед виборами.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що кілька днів тому в офіційному порядку до нього надійшла ініціатива від «Нашої України» і “Народної самооборони” про їхню готовність у вересні поставити питання про об`єднання в одну політичну силу з єдиним статутом. При цьому Президент наголосив, що ці дві політичні сили запрошують всі демократичні сили до цього проекту.

«Питання, власне кажучи, набуває все більшої політичної уваги з боку тих сил», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що він є прихильником такої ідеї. «Дуже важливо на цьому березі визначитись, не тримати розпорошеність всередині демократичних сил. Я запрошую всі політичні сили уважно поставитися до цієї пропозиції», - наголосив глава держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, є 7-10 днів для того, щоб ухвалити відповідне рішення про приєднання чи неприєднання до створюваної партії, а після цього необхідно починати формувати передвиборчий блок. «Мені б дуже хотілось, щоб логіка “єдиний блок сьогодні і єдина партія завтра” – була підтримана максимальною кількістю демократичних сил», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також нагадав, що Блок Юлії Тимошенко іде на вибори окремо, і на це є підстави. “Але ці дві сили будуть йти на вибори з узгодженою позицією”, - переконаний Президент.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що за ці декілька днів було багато пропозицій від різних політичних партій долучитись до процесу формування мегаблоку: «Я знаю, за останні декілька днів прийшло багато ініціатив долучитись до цього блоку сил досить специфічних, дивних з огляду на їх попередню історію, але моя позиція і порада моїм колегам полягає в тому, що сьогодні час збирати каміння, і, можливо, потрібно до когось підійти з більш гуманної позиції», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні до блоку демократичних сил на майбутніх парламентських виборах входять “Наша Україна” (54% місць у виборчому списку), "Народна самооборона" (25%) і "Українська правиця" (21%). Про це 17 червня на прес-конференції у Житомирі повідомив голова ради партії "Наша Україна" В`ячеслав КИРИЛЕНКО.