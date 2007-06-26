Ющенко та Янукович знову проводять зустріч у Борисполі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ проводять зустріч у Борисполі.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч розпочалась одразу по прильоту В.ЮЩЕНКА зі Стамбула, де він перебував з дводенним робочим візитом.

Як повідомляв УНІАН, цього місяця лідери країни вже зустрічалися в аеропорту.