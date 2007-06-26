Відповідь з ”Української правиці” Луценкові та Нашій Україні

Вимоги Народної самооборони та НСНУ щодо переговорного процесу та остаточного документу блокової угоди, зокрема, в частині розподілу місць у майбутньому Кабміні, першості в списку та створення єдиної партії на базі блоку одразу після виборів є речами вторинними порівняно з головною метою створення мегаблоку демократичних сил. Про це заявив керівник Центрального виборчого штабу Блоку "Рух-Українська правиця", заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК, зазначивши, що в цьому "Правиця" бачить спроби торпедувати створення помаранчевого мегаблоку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку «Рух - Українська правиця», за словами Я.ДЖОДЖИКА, "Правиця" як головну мету створення мегаблоку вважала і вважає досягнення максимального результату пропрезидентськими силами на дострокових виборах. “Якщо у нас з НСНУ та Самообороною мета спільна, тоді давайте шукати можливості, як цей блок все ж таки утворити. Якщо мета інша – давайте її сформулюємо, причому зробимо це прозоро – і одне для одного, і для виборців", - наполягає Я.ДЖОДЖИК.

На його думку, "розподіл посад в Кабміні, першість у виборчому списку, обов`язкове злиття всіх учасників в єдину партію" – це "речі однозначно вторинні у порівнянні з головною метою".

„Той, хто хоче об`єднання президентських сил, шукає можливостей, як це зробити; той, хто не хоче, – постійно шукатиме причини, чому це зробити неможливо", - заявив керівник Центрального виборчого штабу Блоку "Рух-Українська правиця".

"Ультимативні інтонації, які чути при обговоренні теми створення єдиної партії від наших потенційних колег по мегаблоку, а також постійне продукування перших десяток та комплектація Кабінету міністрів спонукають до думки, що для частини колег акценти суттєво зміщені. Мені це все дуже нагадує підходи "любих друзів", які зарекомендували себе не найкращим чином одразу після помаранчевої революції", - зазначає Я.ДЖОДЖИК.

Він також нагадав, що протягом часу, який минув від дня парафування угоди, "представники "Правиці" не дозволяли собі оприлюднювати інформацію, формально не погоджену під час переговорів".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що мегаблок у заявленому форматі і з заявленими квотами відбудеться “лише у тому форматі, у якому його учасники готові до створення єдиної політичної партії”. За його словами, “партії, котрі лише хочуть під’їхати на чужому возі, щоб далі йти своїм шляхом, мають, як і в Європі, іти самостійно. Ті партії, що бачать виборчий процес як етап повноцінного об’єднання у єдину потужну політичну силу, будуть у складі такого блоку”.

Крім того, Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час візити до Туреччини в інтерв’ю журналістам висловив думку, що блок демократичних сил для участі у дострокових парламентських виборах має створюватись як прообраз майбутньої єдиної партії.