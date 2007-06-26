Представник Президента України у Центральній виборчій комісій Марина СТАВНІЙЧУК переконана, що у питанні розподілу відповідальності за регіони між членами ЦВК “має бути баланс і перехресний контроль”, оскільки, на її думку, розподіл членів Комісії у регіонах згідно з «партійною пропискою» переносить політичне протистояння на інституційний рівень.

Як повідомляє прес-служба глави держави, так представник Президента у ЦВК, заступник глави Секретаріату Президента М.СТАВНІЙЧУК прокоментувала засідання Центрвиборчкому, на якому було ухвалене рішення про закріплення за членами ЦВК окремих регіонів.

На її думку, подібна процедура розподілу не викликала би застережень, якби ЦВК комплектувалася за принципом професіоналізму, а не партійних квот. Натомість, зазначає М.СТАВНІЙЧУК, в умовах політичної структуризації цього органу представники коаліції отримали кураторство над регіонами, в яких зареєстровано біля 70% виборців. За словами представника Президента у ЦВК, це може бути розцінено опозицією як поле для можливих маніпуляцій та фальсифікацій. Вона вважає, що у питанні розподілу відповідальності за регіони між членами ЦВК «має бути баланс і перехресний контроль», якщо визнано, що цей орган сформовано на партійній основі, інакше взаємна довіра наближатиметься до нуля. Тим більше, нагадує М.СТАВНІЙЧУК, що рішення про закріплення регіонів прийнято голосами лише тих членів ЦВК, які наполягали саме на прийняті постанови ЦВК з цього питання.

«Позиція Президента полягає в тому, що Центрвиборчком має ухвалювати рішення, які ґрунтуються виключно на положеннях чинного законодавства України і відповідають, зокрема, принципу колегіальності при максимальній узгодженості позицій між усіма членами ЦВК, принаймні при вирішенні питання розподілу обов’язків між ними. Достатньо політичного протистояння на рівні політичних еліт. Небезпечно переносити його на орган, який визначає підсумки волевиявлення громадян», – наголосила М.СТАВНІЙЧУК.