До Дня Конституції Президент відзначив нагородами близько 400 осіб

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначив орденами та почесними званнями близько 400 осіб “за вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України”.

Про це йдеться в Указі Президента України, текст якого розміщено на Офіційному сайті глави держави.

Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Президент відзначив начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України генерал-полковника Олександра КІХТЕНКА, тимчасово виконуючого обов’язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Крім того, Президент видав Указ про нагородження військовослужбовців Внутрішніх військ “за вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, зразкове виконання службового обов`язку та виявлені мужність і витримку”.