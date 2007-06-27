Ющенко з Ахметовим ведуть ”подвійну гру”?

Переобрання Верховної Ради матиме сенс тільки після усунення всіх юридичних причин, які призвели до нинішнього політичного конфлікту.

На цьому наголошує Партія вільних демократів у своїй заяві, переданій УНІАН.

Як зазначає прес-служба партії, насамперед, це стосується внесення необхідних змін до Конституції та виборчого законодавства.

Крім того, на думку партійців, “перед парламентськими виборами потрібно перезавантажити всю політичну, владну та судову системи”. При цьому вільні демократи звертають увагу на проблеми, які точаться навколо Конституційного суду України, ЦВК тощо.

«Тому якщо комусь і кортить терміново переобрати Раду, то перед цим необхідно зняти всі фактори, призводять до кризи. І нарешті: якщо ми говоримо про кризу влади, то доцільно було б провести перевибори до всіх інститутів влади – починаючи від Президента та закінчуючи місцевими радами», - наголошується у заяві партії.

Також у документі вільні демократи аналізують майбутній політичний розклад, зокрема, зазначаючи: «Для команди Віктора ЮЩЕНКА нині конче важливо, щоб ні ТИМОШЕНКО, ні ЯНУКОВИЧ не зайняли після виборів прем`єрський пост. За задумом стратегів з Банкової, після виборів ТИМОШЕНКО має залишитись лідером ліво-маргінальної опозиції, а ЯНУКОВИЧ перетворитися на рядового партійного функціонера».

В цьому контексті вільні демократи висловлюють переконання у наявності “подвійної гри” двох “ключових політичних гравців” - Президента України Віктора ЮЩЕНКА та одного з керівників Партії регіонів Рината АХМЕТОВА. З цього приводу Партія вільних демократів у своїй заяві прогнозує “перебирання” у майбутньому Р.АХМЕТОВИМ "контрольного пакету акцій у Партії регіонів”, створення у новообраному парламенті більшості між «Нашою Україною» і ПР та переобрання В.ЮЩЕНКА Президентом України у 2009 році.