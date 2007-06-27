Луценко сказав, коли розчинить ”Самооборону” у Нашій Україні

Президент Віктор Ющенко підтримує ідею створення у майбутньому парламенті єдиної партії на основі блоку демократичних сил.

Про це він сказав журналістам у Стамбулі, повідомляє прес-служба президента.

Ющенко зазначив, що кілька днів тому до нього в офіційному порядку надійшла ініціатива від партії "Наша Україна" та блоку "Народна самооборона" про їхню готовність у вересні "ставити питання про об`єднання в одну політичну силу з єдиним статутом".

При цьому глава держави наголосив, що до цієї ініціативи запрошуються усі політсили-партнери: "Зараз це питання набирає найбільшої уваги з боку тих політиків, які б хотіли поділити таке політичне бачення. Я є прихильником такого сценарію".

За словами Ющенка, саме зараз демократичні сили в Україні мають "не розпорошуватися".

"Я запрошую всі політичні сили уважно поставитися до цієї пропозиції. Є сім-десять днів, щоб прийняти це рішення і на його базі вже сформулювати ключову позицію по передвиборчому блоку", – сказав він.

"Мені дуже хотілося б, щоб логіка "єдиний блок сьогодні – єдина партія завтра" як сценарій була підтримана максимальною кількістю сил демократичного спрямування", - заявив президент.

При цьому він зазначив, що БЮТ йтиме на парламентські вибори окремо, і на це є важливі аргументи.

"Абсолютно свідомо, з великою довірою було прийнято рішення, що доцільніше передвиборчу кампанію будувати саме на принципі блоків від демократичного табору", – підкреслив Ющенко.

Українська правда