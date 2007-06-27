Ключковський: Мороз розповідає черговий поганий анекдот

“Це - чергова скандальна авантюра з боку голови Верховної Ради п’ятого скликання. Це як поганий анекдот, не інакше. Говорити всерйоз про внесення змін до Конституції, коли парламент недієздатний – смішно”, - так член Президії партії “Наша Україна” Юрій Ключковський прокоментував ініціативу екс-спікера Мороза внести на сьогоднішнє “засідання” Верховної Ради проект змін до Конституції. Про це повідомила прес-служба партії

“Верховна Рада неповноважна, адже відповідно до рішення Конституційного Суду, не можна проводити засідання парламенту, коли в його складі менше, ніж 300 депутатів”, - наголосив Ключковський. Він не виключає, що завтра “антикризовики” всіма засобами намагатимуться стягнути до зали 300 депутатів, щоб засвідчити, що Верховна Рада дієздатна.

“Парламент не має права розглядати законопроекти про внесення змін до Конституції без висновку КС”, - зауважив народний депутат. Він коротко окреслив процедуру внесення змін до Основного закону: “Спочатку проект змін має отримати висновок КС. Потім його приймають у першому читанні простою більшістю, а на наступній сесії– конституційною. Таким чином для остаточного ухвалення змін до Конституції потрібно дві сесії Верховної Ради”.

Ключковський підкреслив, що Мороз повністю порушує процедуру: “Так він хоче максимально збурити суспільство”.

“Прагнучи звузити повноваження Президента, екс-спікер продовжує політику узурпації влади, про яку говорив глава держави у своєму указі про розпуск Верховної Ради. Узурпацію влади породило злиття виконавчої влади (уряду) із законодавчою владою (парламентом). Єдиною противагою тоді стає Президент. Якщо у глави держави забрати його повноваження, то ця єдина противага зникне, що призведе до прямого диктату з боку виконавчої влади”, - переконаний народний депутат.

На запитання, чи вдасться Морозу провести зміни до Конституції Юрій Ключковський відповів: “Я фізично не бачу таких можливостей. Це повний маразм”.