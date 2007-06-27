Регіонали дозволили морозівцям трудитися на кухні - для душі

Регіонал Олександр Стоян, коментуючи інформацію, що з’явилася в Інтернет-ЗМІ стосовно того, що декотрі парламентарі зараз пишуть нову редакцію Конституції України так би мовити в домашніх умовах, «на кухні, на коліні», зазначив: "Писати Конституцію нову в домашніх умовах - це не любительське заняття. Треба знати закони, всі поточні статті. Тому жодному депутату не під силу написати нову Конституцію. Хіба що можна внести деякі зміни".

"Якщо ж це заняття суто для душі, такі собі «домашні вправи» - то нехай люди щось роблять, - наводить слова нардепа сайт Пратії регіонів. - Наша Конституція вистраждана, і я був присутній в ту пам’ятну ніч в Раді, і прикро, що дехто зараз користується не законом, а «духом Конституції». А там де дух - може бути і поганий душок.

Ми бачимо, як порушується основний закон, коли міняються прокурори, звільняються судді і таке інше… "