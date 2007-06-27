Регіонали дозволили морозівцям трудитися на кухні - для душі
09:14, 27 червня 2007Політика
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Домашні вправи - корисне хоббі
|Олександр Стоян
"Якщо ж це заняття суто для душі, такі собі «домашні вправи» - то нехай люди щось роблять, - наводить слова нардепа сайт Пратії регіонів. - Наша Конституція вистраждана, і я був присутній в ту пам’ятну ніч в Раді, і прикро, що дехто зараз користується не законом, а «духом Конституції». А там де дух - може бути і поганий душок.
Ми бачимо, як порушується основний закон, коли міняються прокурори, звільняються судді і таке інше… "
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