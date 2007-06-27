Ющенко візьме участь в урочистому засіданні з нагоди Дня Конституції

16-00 - У Національній опері України ім. Т.Шевченка Президент України Віктор Ющенко візьме участь в урочистому засіданні з нагоди одинадцятої річниці Дня Конституції. Заплановано, що під час урочистостей Глава держави виступить з короткою промовою, вручить державні нагороди з нагоди свята та перегляне святковий концерт (вул. Володимирська, 50). Перший національний телеканал транслюватиме урочистості в Національній опері у прямому ефірі. Також НТКУ забезпечує роздачу прямого сигналу усім зацікавленим телекомпаніям.