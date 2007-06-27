Кириленко сподівається, що виборці пережили розчарування

Лідер політичної партії “Народний Союз “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що кількість українців, які розчарувалися в “помаранчевих силах”, зменшується.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив увечері 26 червня під час дебатів в Європейському парламенті.

“Мені здається, що домінуючою тенденцією є повернення від стану розчарування”, - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що багато українців були розчаровані “помаранчевими” силами, після того, як вони почали більше сперечатись між собою, ніж займатися вирішенням стратегічних питань.

На думку лідера НСНУ, такі суперечки призвели до втрати демократичними силами позицій вже у середині 2005 року та перемоги Партії регіонів на виборах у березні 2006 року.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО дав можливість лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ сформувати уряд, однак, “на жаль, основним завданням уряду стала боротьба за владу, а не проведення реформ, а також спроби всупереч Конституції отримати додаткові повноваження”. Лідер НСНУ зазначив, що така поведінка Парті регіонів та її лідера викликала відповідну реакцію з боку Президента України та демократичних сил, які захистили Конституцію.

“Єдність демократичних сил у відстоюванні Конституції дала надію виборцям”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, лідер НСНУ перебуває з дводенною поїздкою у Брюсселі, де у нього заплановано низку зустрічей з представниками Європарламенту та Єврокомісії. Сьогодні, зокрема, В.КИРИЛЕНКО планує зустрітися з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ, віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЕЦЕМ, керівником делегації Європарламенту зі зв’язків з Україною Адріаном СЕВЕРІНОМ.