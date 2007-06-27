ВР сьогодні планує розглянути зміни до Конституції України
10:16, 27 червня 2007Політика
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Сьогодні сесія закриється
Верховна Рада сьогодні планує включити до порядку денного засіданні та розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує розглянути в другому читанні чотири законопроекти. Крім того, депутати мають у повторному розгляді з пропозиціями Президента розглянути два законопроекти.
Також парламент планує заслухати попередній звіт Тимчасової слідчої комісії з питань з’ясування обставин прийняття Радою суддів України рішення про призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад.
Після цього має відбутися урочисте закриття третьої сесії ВР п’ятого скликання.
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