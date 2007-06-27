ВР сьогодні планує розглянути зміни до Конституції України

Верховна Рада сьогодні планує включити до порядку денного засіданні та розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує розглянути в другому читанні чотири законопроекти. Крім того, депутати мають у повторному розгляді з пропозиціями Президента розглянути два законопроекти.

Також парламент планує заслухати попередній звіт Тимчасової слідчої комісії з питань з’ясування обставин прийняття Радою суддів України рішення про призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад.

Після цього має відбутися урочисте закриття третьої сесії ВР п’ятого скликання.

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