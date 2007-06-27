Регіони не будуть з бухти барахти братися за Конституцію
10:19, 27 червня 2007Політика
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Рішення прийняла фракція
|Володимир Фалько
Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН народний депутат 5-го скликання Володимир ФАЛЬКО, зазначивши, що таким є рішення фракції.
За його словами, такі законопроекти не можна приймати «з бухти барахти». Даний законопроект має бути доопрацьований, і тоді його може розглянути парламент, наголосив В.ФАЛЬКО.
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