Регіони не будуть з бухти барахти братися за Конституцію

Фракція Партії регіонів не голосуватиме за включення до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Конституції України.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН народний депутат 5-го скликання Володимир ФАЛЬКО, зазначивши, що таким є рішення фракції.

За його словами, такі законопроекти не можна приймати «з бухти барахти». Даний законопроект має бути доопрацьований, і тоді його може розглянути парламент, наголосив В.ФАЛЬКО.