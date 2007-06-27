Мороз назвав старшого у БЮТ-2

Голова Верховної Ради 5-го скликання Олександр МОРОЗ повідомив, що рішенням новоствореної фракції БЮТ у ВР її головою обрано Миколу ЗАМКОВЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив на початку сьогоднішнього пленарного засідання ВР.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Микола ЗАМКОВЕНКО заявив, що фракція БЮТ продовжує свою роботу у Верховній Раді п’ятого скликання. За його словами, до складу фракції БЮТ входить 14 народних депутатів: М.ЗАМКОВЕНКО, Олександр КОВТУНЕНКО, Володимир ОЛІЙНИК, Олег АНТІПОВ, Валерій ЧИЧКОВ, Сергій СІНЧЕНКО, Олександр ЄДІН, Олег НАДОША, Володимир ТКАЧЕНКО, Максим ЛУЦЬКИЙ, Сергій ПОЛІЩУК, Павло ЛЕБЕДЄВ, Інга ВЕРШИНІНА та Олена ВІТЕНКО.

Він зазначив, що депутати, які залишилися працювати у ВР від імені БЮТ, не згодні з політикою колишнього керівництва фракції БЮТ і тому не писали заяв про вихід із фракції.

М.ЗАМКОВЕНКО нагадав, що 103 народні депутати від цієї політичної сили написали заяви про вихід із фракції БЮТ та автоматично припинили свої депутатські повноваження.