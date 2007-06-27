Наша Україна ставить три умови для учасників мегаблоку

Створення єдиної партії буде закладено у документі про об’єднання демократичних сил, заявляє заступник голови партії “Наша Україна” Зіновій ШКУТЯК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», він повідомив: “Днями буде підписано документ, який стане основою для підписання угоди про створення виборчого блоку демократичних сил”.

За словами З.ШКУТЯКА, в основу документу планується закласти три основні принципи: підтримка Президента, європейський курс, створення єдиної партії.

З.ШКУТЯК переконаний, що саме цей документ стане запорукою єдності демократичних сил.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час візиту до Туреччини в інтерв’ю журналістам висловив думку, що блок демократичних сил для участі у дострокових парламентських виборах має створюватись як прообраз майбутньої єдиної партії.

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що мегаблок у заявленому форматі і з заявленими квотами відбудеться “лише у тому форматі, у якому його учасники готові до створення єдиної політичної партії”. За його словами, “партії, котрі лише хочуть під’їхати на чужому возі, щоб далі йти своїм шляхом, мають, як і в Європі, іти самостійно. Ті партії, що бачать виборчий процес як етап повноцінного об’єднання у єдину потужну політичну силу, будуть у складі такого блоку”.