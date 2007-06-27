Янукович у липні знову ляже в іспанську клініку

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує в липні пройти курс реабілітації в іспанській клініці, де йому робили операцію на нозі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції за підсумками роботи за перше півріччя 2007 року.

«Я поки що не збираюся у відпустку, я збираюся поїхати підлікувати своє здоров`я, пройти реабілітацію і привести в порядок свою ногу. Лікарі обіцяють, що до кінця липня я зможу почати грати в теніс», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому, за його словами, курс реабілітації триватиме не більше 10 днів.

Відповідаючи на запитання, чому всі вищі посадовці виїжджають на лікування в зарубіжні клініки, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Безумовно, потрібно займатися реформою охорони здоров`я, і це буде першим і пріоритетним завданням нашого уряду».

Прем`єр пояснив необхідність свого лікування в Іспанії тим, що «такого рівня операції у всьому світі роблять небагато клінік, в Україні їх тільки починають робити».

В.ЯНУКОВИЧ уточнив, що «15 років проходив з травмою, і її не могли виявити».