Янукович скоро заговорить англійською
11:14, 27 червня 2007Політика
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Прем`єр вивчає іноземну і вдосконалює українську
Прем`єр міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ удосконалює знання української мови і вивчає англійську.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції за підсумками першого півріччя.
«Вивчаю українську мову – у мене є дуже хороші вчителі, і почав вивчати англійську мову. Не вистачає часу, але скоро почну говорити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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