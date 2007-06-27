Янукович скоро заговорить англійською

Прем`єр міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ удосконалює знання української мови і вивчає англійську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції за підсумками першого півріччя.

«Вивчаю українську мову – у мене є дуже хороші вчителі, і почав вивчати англійську мову. Не вистачає часу, але скоро почну говорити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.